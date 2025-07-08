В ЕС анонсировали введение против России «самых жестких» санкций за три года

Европейский союз (ЕС) готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.

С таким заявлением в эфире канала LCI выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — сообщил он.

Как утверждает Барро, санкции затронут нефтяные доходы России, российских финансовых игроков и посредников в других государствах, которые помогают Москве в обходе ограничительных мер.

Источник: Лента.ру