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Хикмет Гаджиев: Турция была бы правильным местом для заключения мира между Россией и Украиной

First News Media10:05 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Турция была бы правильным местом для заключения мира между Россией и Украиной

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny затронул укрепляющиеся позиции Турции на глобальной арене, в частности в контексте российско-украинской войны, и стратегический союз Баку и Анкары.

«Турция всегда была ключевым игроком. Мы считаем, что политика президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана заслуживает особой похвалы. И особенно за то, как он смог трансформировать Турцию и сделать ее конкурентоспособной страной», - заявил Хикмет Гаджиев.

«Но Турция не просто региональный игрок – она стала настоящим глобальным актором. Посмотрите на события в России, Украине, на Ближнем Востоке, на Балканах или где-либо еще, где сейчас происходят события глобального значения. Везде Турция играет позитивную роль. И необходимо, чтобы она продолжала играть эту роль и дальше», - добавил он.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что турки - действительно братья азербайджанцев, наши стратегические союзники: «Мы даже называем эти отношения – "Одна нация, два государства". Поэтому совершенно естественно, что как хорошие братья Турции мы очень рады видеть, как растет ее глобальная позиция».

«Позволю себе утверждать, что Турция - особенно Стамбул - была бы правильным местом для заключения мира. Не говоря уже, что это прекрасный город, созданный для такого рода диалога. Однако это не является чем-то новым – Турция всегда была миротворцем. Примите во внимание хотя бы тот факт, что через Черное море она граничит с обеими странами – Россией и Украиной. И с обеими у нее особые отношения. Кроме того, она является членом НАТО со значительной глобальной позицией. Учитывая все эти параметры, я убежден, что Турция является правильным игроком, чтобы действовать как посредник в этом конфликте. Она может обеспечить обеим сторонам подходящие площадку и полную инфраструктуру для мирных переговоров. И с ее стороны я вижу искреннюю и сильную решимость закончить эту войну и достичь мира», - сказал Хикмет Гаджиев.

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