Хикмет Гаджиев вновь обозначил позицию Азербайджана по российско-украинской войне

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев вновь обозначил позицию Баку по российско-украинской войне.

«Россия – наш сосед. У нас с ней хорошие добрососедские отношения. И иметь хорошие отношения со всеми нашими соседями является приоритетом номер один не только для Азербайджана, но и для каждой страны в мире. Но то же самое относится и к Украине», - сказал Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

«Вы сами очень хорошо знаете, что во времена Советского Союза мы жили под одной крышей с русскими и украинцами. С обеими странами нас связывают долговременные межличностные отношения. И мы продолжаем их и после распада Советского Союза», - отметил он.

Хикмет Гаджиев напомнил, что много азербайджанцев живет либо в России, либо в Украине: «У нас много смешанных браков. Так что это действительно большая трагедия, что там сегодня происходит. Азербайджанцам буквально разрывает сердце, когда они видят по телевизору или в интернете трагические картины из продолжающегося конфликта».

«Одновременно я должен подчеркнуть еще одну вещь – основным краеугольным камнем нашей политики является абсолютно неприкосновенный принцип территориальной целостности. Наша страна в прошлом очень страдала от нарушения этого принципа. Поэтому мы однозначно поддерживаем защиту территориальной целостности других стран. Но в то же время мы сохраняем дистанцию от того, чтобы каким-либо образом вмешиваться в военную конфронтацию между русскими и украинцами.

<...> Мы держимся на безопасном расстоянии от поставок каких-либо военных компонентов в этом конфликте. Мы предоставляем только гуманитарную помощь Украине, прежде всего детям, которые страдают в нем больше всего. Также мы поставляем некоторое необходимое оборудование, например, электрические генераторы. Никоим образом мы не участвуем в военной помощи, мы не являемся частью каких-либо таких действий. И из-за того, что мы относимся к так называемым неприсоединившимся странам», - заявил Хикмет Гаджиев.