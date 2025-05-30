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Глобальный бизнес-футуролог приедет в Баку на 30-ю Юбилейную «Baku Energy Week»

First News Media14:00 - Сегодня
Глобальный бизнес-футуролог приедет в Баку на 30-ю Юбилейную «Baku Energy Week»

С 2 по 4 июня 2025 года в Баку 30-й раз состоится «Baku Energy Week» — одно из важнейших энергетических событий региона.

В рамках Юбилейной «Baku Energy Week» с 3 по 4 июня в Баку Конгресс Центре пройдет «Baku Energy Forum». Форум ежегодно объединяет ключевых участников энергетического сектора, лидеров отрасли, ведущих международных экспертов, инвесторов и представителей бизнеса, создавая основу для диалога в сфере энергетики.

Форум предоставляет уникальную возможность познакомиться с идеями, формирующими будущее. По приглашению организаторов, в 30-м Юбилейном Бакинском Энергетическом Форуме примет участие всемирно признанный эксперт в области глобального бизнеса, шведский экономист, футуролог, автор международных бестселлеров — Кьелл А. Нордстрём.

4 июня в Баку Конгресс Центре состоится его специальное выступление. Один из самых ярких мыслителей современности, Нордстрём впервые выступит в Азербайджане и поделится своими взглядами на будущее глобальной экономики, трансформацию энергетических рынков и инновации, меняющие правила игры.

Обладающий уникальным даром предвидения, Кьелл А. Нордстрём является одним из самых востребованных спикеров в мире. Как эксперт по транснациональным организациям, с 1990-х годов он помогает компаниям и целым обществам преодолевать этапы перемен и кризиса. Его профессионализм, внимание к деталям и глубокий аналитический подход делают каждое выступление ярким и незабываемым.

Сессия с участием Нордстрёма в рамках «Baku Energy Forum» станет насыщенной дискуссией о будущем экономики, новых подходах и глобальных трендах в энергетике. Это будет не просто выступление — это вдохновляющая встреча, наполненная идеями, способными повлиять на действия уже сегодня.

Министерство энергетики Азербайджанской Республики оказывает поддержку «Baku Energy Week», а Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) выступает в качестве генерального партнера.

Организаторами мероприятия являются компании «Iteca Caspian» и их международные партнеры «ICA Events» и «CEM FZ LLC». Активную поддержку также оказывает «Ассоциация Организаторов Выставок Азербайджана» (ASTA).

Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте www.bakuenergyforum.az, а также на официальных страницах в социальных сетях.

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