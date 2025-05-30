Замминистра: Карабах и Восточный Зангезур не только полностью обеспечивают собственные потребности в электроэнергии, но и передают зеленую энергию в другие регионы

Освобожденные от оккупации территории объявлены зоной зеленой энергии. Карабах и Восточный Зангезур не только полностью обеспечивают свои потребности в электроэнергии, но и передают зеленую энергию в другие регионы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в беседе с журналистами в Ханкенди.

По его словам, хотя в настоящее время потребление электроэнергии в Карабахе составляет менее 40 МВт, производство превышает 100 МВт. Ожидается, что эти показатели кратно вырастут.

«В 2024 году потребление электроэнергии в Карабахе и Восточном Зангезуре превысило 200 миллионов киловатт-часов. Этот показатель составляет примерно 40 процентов от годового потребления Нахчывана», — отметил Э.Солтанов.