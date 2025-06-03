Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главным исполнительным директором и генеральным менеджером итальянской компании Saipem S.p.A. Алессандро Пулити.

В ходе встречи было подчеркнуто значение реализуемых по инициативе и при активном участии Азербайджана проектов в обеспечении энергетической безопасности, а также эффективное сотрудничество в этой сфере с иностранными партнерами.

Было отмечено, что компания Saipem S.p.A. на протяжении многих лет работает в энергетическом секторе нашей страны и сотрудничает с местными компаниями. Было также заявлено, что Saipem S.p.A. придает большое значение технологическим инновациям и заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Стороны обменялись мнениями по вопросу роли Азербайджана в глобальном энергетическом переходе, реализуемых в этой сфере проектах и перспективах дальнейшего двустороннего сотрудничества