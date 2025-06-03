В рамках 30-й Бакинской энергетической недели министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с председателем Совета директоров компании ACWA Power из Королевства Саудовская Аравия Мохаммедом Абунайяном.

В ходе встречи было подчеркнуто расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия во всех сферах экономики, особенно в области возобновляемых источников энергии. Отмечена роль сотрудничества с инвесторами из этой страны в достижении наших целей по переходу на зеленую энергетику. Реализованный компанией ACWA Power проект по строительству в Азербайджане крупнейшей в Кавказском регионе ветряной электростанции, а также проделанная работа в области опреснения морской воды были оценены как значимые примеры двустороннего сотрудничества.

Стороны также обсудили приоритеты глобальной энергетической повестки, важность перехода к устойчивым бизнес-моделям и перспективы двустороннего партнерства в сфере зеленой энергетики.