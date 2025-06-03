Азербайджан после 2035 года начнет производство водорода

К 2030 году будет произведено более 6 гигаватт зеленой энергии, из которых 4 гигаватта пойдет на экспорт.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов во время выступления на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, экспорт зеленой энергии будет поэтапно осуществляться через коридор Каспий-Черное море-Европа.

«В последние годы мы инвестируем в зеленую энергию. В настоящее время мы запустили 4 интерконнектора. Эти проекты распространятся на Европу, соединив различные части Центральной Азии, Каспийского и Черноморского регионов. После 2035 года мы начнем производство водорода», - сказал он.