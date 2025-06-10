Компания азербайджанского миллиардера, имеющая задолженность в 356 тысяч, выставила TIR-ы на аукцион

В Азербайджане выставлены на аукцион два грузовых автомобиля, принадлежащих компании «AzNar» ОАО, зарегистрированной в городе Гейчай и связанной с проживающим в России миллиардером Фархадом Ахмедовым.

Об этом сообщает Yeniavaz.com.

Один из грузовиков марки TIR, произведенный в 2005 году, предлагается за 12 600 манатов — почти в два раза дешевле рыночной цены. Второй, 2010 года выпуска, выставлен за 31 800 манатов. Для участия в аукционе установлен крайний срок — 12 июня.

ОАО «AzNar» имени Теймура Ахмедова (VÖEN 6000083631) было зарегистрировано в 2006 году. Уставной капитал компании составляет почти 150 миллионов манатов. Ранее организацией руководил Теймур Фарадж оглу Ахмедов — племянник Фархада Ахмедова. В настоящее время директором компании числится Бейляр Рашид оглу Аббасов.

По данным на 10 июня 2025 года, задолженность ОАО «AzNar» перед государственным бюджетом составляет 357 958 манатов 74 гяпика.

Фархад Ахмедов — уроженец Баку, родился 15 сентября 1955 года. По данным Forbes, его состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Детство он провел в городе Гейчай, где работал его отец — Теймур Ахмедов. Последний был первым директором Гейчайского консервного завода, однако в 1971 году был арестован по обвинению в хищении социалистической собственности и в 1973 году казнен.