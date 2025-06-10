В Азербайджане будет введен фиксированный месячный тариф на электроэнергию

Будет введен фиксированный месячный тариф на электроэнергию.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предложенной поправке к закону «Об электроэнергетике», которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно проекту, фиксированный тариф - это ежемесячный тарифный элемент, применяемый к каждому потребителю с целью возмещения определенной регулятором части затрат постоянного характера, не зависящих от уровня потребления электроэнергии.