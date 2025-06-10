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На IV Ташкентском международном инвестиционном форуме представлена информация о показателях экономического развития Азербайджана - ФOTO

First News Media20:05 - Сегодня
На IV Ташкентском международном инвестиционном форуме представлена информация о показателях экономического развития Азербайджана - ФOTO

В рамках официального визита в Республику Узбекистан премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 10 июня принял участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Как сообщили в Кабинете Министров, открывая форум, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предоставил информацию об экономических и инвестиционных возможностях своей страны.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Али Асадов рассказал о показателях экономического развития Азербайджана и благоприятной инвестиционной среде.

Было отмечено, что в 2024 году экономика нашей страны выросла на 4,1 процента, а ненефтегазовый сектор — на 6,2 процента. Подчеркнуто, что внешний долг Азербайджана составляет менее 7 процентов ВВП, а финансовые резервы превышают внешний долг в 14 раз.

Говоря о мерах, предпринятых для формирования благоприятной инвестиционной среды в Азербайджане, премьер-министр отметил последовательную работу по снижению налоговой нагрузки, устранению административных барьеров, совершенствованию законодательной базы, защите прав и интересов инвесторов, а также обеспечению неприкосновенности собственности.

Было доведено до внимания, что в Азербайджане действуют семь промышленных парков, специализирующихся по различным отраслям производства. Особо была выделена Свободная экономическая зона Алят, предлагающая уникальные условия для инвесторов.

«Сформированная благоприятная инвестиционная среда открывает широкие перспективы и для иностранных инвесторов. В результате за последние 20 лет в нашу экономику было вложено свыше 338 миллиардов долларов США, половина из которых — это прямые иностранные инвестиции», — заявил Али Асадов.

Также было отмечено, что благоприятные возможности для инвестиционного сотрудничества создают и новые реалии, возникшие после освобождения азербайджанских земель от оккупации. Подчеркнуто, что в настоящее время Азербайджан осуществляет на этих территориях масштабные строительно-восстановительные работы.

Выражена благодарность Узбекистану и Казахстану за строительство в городе Физули полной средней школы имени Мирзы Улугбека и Центра детского творчества имени Курмангазы.

Коснувшись эффективного сотрудничества, осуществляемого посредством Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда с уставным капиталом в 500 миллионов долларов США, Али Асадов с удовлетворением отметил, что по линии фонда рассматривается ряд перспективных проектов, охватывающих различные отрасли.

Было констатировано, что еще одним перспективным направлением сотрудничества является альтернативная энергетика. У Азербайджана широкая повестка в этой сфере. В настоящее время совместно с ведущими мировыми компаниями реализуются крупные проекты.

Али Асадов отметил, что Азербайджан активно развивается как поставщик зеленой энергии в Европу, и подчеркнул, что в настоящее время наша страна совместно с Грузией, Румынией и Венгрией работает над проектом создания зеленого энергетического коридора по дну Черного моря в Европу.

Также было сообщено, что в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 главы государств Азербайджана, Узбекистана и Казахстана подписали соглашение, открывающее широкие возможности для экспорта зеленой энергии в Европу по маршруту Каспийское море – Черное море.

В завершение была выражена уверенность в том, что Ташкентский международный инвестиционный форум и впредь будет служить важной платформой для укрепления сотрудничества в инвестиционной сфере.

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