Состоялась встреча с соучредителем и главным исполнительным директором французской компании IB2 - ФОТО

На встрече с генеральным директором французской компании IB2 обсуждены возможности сотрудничества.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с соучредителем и главным исполнительным директором французской компании IB2 Роменом Жирбалем.

На встрече была представлена информация об экономических приоритетах Азербайджана, благоприятной бизнес-среде и созданных для инвесторов возможностях, отмечена значимость расширения связей между деловыми кругами.

В ходе обсуждения вопросов сотрудничества было подчеркнуто стратегическое значение эффективного использования природных ресурсов, диверсификации сырьевой базы и внедрения в производство современных технологий для устойчивого экономического развития. Были рассмотрены перспективы сотрудничества и обмена опытом в алюминиевой промышленности.