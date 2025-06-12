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Состоялась встреча с соучредителем и главным исполнительным директором французской компании IB2 - ФОТО

First News Media15:39 - Сегодня
Состоялась встреча с соучредителем и главным исполнительным директором французской компании IB2 - ФОТО

На встрече с генеральным директором французской компании IB2 обсуждены возможности сотрудничества.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с соучредителем и главным исполнительным директором французской компании IB2 Роменом Жирбалем.

На встрече была представлена информация об экономических приоритетах Азербайджана, благоприятной бизнес-среде и созданных для инвесторов возможностях, отмечена значимость расширения связей между деловыми кругами.

В ходе обсуждения вопросов сотрудничества было подчеркнуто стратегическое значение эффективного использования природных ресурсов, диверсификации сырьевой базы и внедрения в производство современных технологий для устойчивого экономического развития. Были рассмотрены перспективы сотрудничества и обмена опытом в алюминиевой промышленности.

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