На «Тезе Базаре» выявлены нарушения – ФОТО

Агентство продовольственной безопасности провело проверку на «Тезе Базаре», расположенном по адресу ул. М.Гашгая, 28 и принадлежащем физическому лицу Шахину Манафову.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов, санитарных норм и правил, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Установлено, что на базаре незаконно действует цех по холодному отжиму масла, который не зарегистрирован в системе пищевой безопасности; в точке продажи продуктов животного происхождения отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие минимальное качество и безопасность пищевых продуктов, на мясных изделиях нет ветеринарных контрольных печатей; нарушаются правила транспортировки мясной продукции; недостаточно холодильного оборудования для хранения продуктов; молочные продукты не хранятся при соответствующей температуре; мясо и рыба хранятся вне холодильников, а также выявлены другие нарушения.

В связи с этим деятельность цеха по переработке масла ограничена до устранения нарушений, на руководство рынка составлен административный протокол и выданы обязательные к исполнению предписания.