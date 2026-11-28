На территории села Мушкюр Хачмазского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого человек оказался зажат в автомобиле.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, после поступления сообщения к месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели Северного регионального центра ведомства.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево у обочины дороги, а мужчина оказался зажат в деформированной легковушке.

С помощью специальных спасательных средств сотрудники МЧС извлекли из машины Экрема Аббасова (2000 г.р.) и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится расследование.