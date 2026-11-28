Украина готовит новые удары по Крымскому мосту с целью его полного разрушения.

Как передает 1news.az, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленные военные источники.

"Президент (Украины — ред.) хочет, чтобы он был полностью уничтожен", - заявил собеседник издания, добавив, что готовятся новые атаки.

По данным газеты, Владимир Зеленский сообщил военному командованию, что хочет разрушения оставшейся части переправы.

Как отмечает The Telegraph, 18 ноября украинские беспилотники и крылатые ракеты нанесли удары по мосту. В результате участок четырехполосной автомобильной дороги и поддерживающая его арка обрушились в Керченский пролив.

По сведениям украинской разведки, ракеты "Нептун" также существенно ослабили конструкцию железнодорожной части моста.

Издание сообщает, что операция включала применение 11 различных систем вооружения и стала завершением семиэтапной кампании по ослаблению российской обороны вокруг моста.

Ракетная бригада ВМС Украины, оснащенная комплексами "Нептун", участвовала в атаке, а следующей ночью нанесла повторный удар по железнодорожному пролету.