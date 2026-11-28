В Ереване произошел взрыв в двигавшемся автомобиле Range Rover, после чего машина загорелась.

Как передает 1news.az со ссылкой на армянские медиа, в результате происшествия пострадал один человек, он госпитализирован.

После взрыва в автомобиле вспыхнул пожар. Машина полностью сгорела.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Устанавливаются личности владельцев сгоревшего и поврежденных поблизости автомобилей, а также лица, пострадавшего от теплового удара.