В Ереване автомобиль взорвался прямо во время движения - ВИДЕО
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В Ереване произошел взрыв в двигавшемся автомобиле Range Rover, после чего машина загорелась.
Как передает 1news.az со ссылкой на армянские медиа, в результате происшествия пострадал один человек, он госпитализирован.
После взрыва в автомобиле вспыхнул пожар. Машина полностью сгорела.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Устанавливаются личности владельцев сгоревшего и поврежденных поблизости автомобилей, а также лица, пострадавшего от теплового удара.
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