Увеличены пособия по инвалидности в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана

Увеличены пособия по инвалидности, возникшей в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, событиями 20 Января 1990 года.

Как сообщает 1news.az, это отражено в Указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева об увеличении размеров социальных пособий, президентских пенсий и стипендий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики в связи с этим.

Согласно указу, с 1 июля 2025 года, при наступлении инвалидности по причинам, связанным с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, событиями 20 Января 1990 года, пособие по инвалидности будет увеличено для лиц, которым установлена инвалидность из-за 81-100-процентного нарушения функций организма – с 270 до 300 манатов, для лиц, которым установлена инвалидность из-за 61-80-процентного нарушения функций организма – с 220 до 250 манатов, для лиц, которым установлена инвалидность из-за 31-60-процентного нарушения функций организма – с 150 до 180 манатов.