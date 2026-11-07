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Бакинский метрополитен перешел на усиленный режим работы в праздничные дни

Редакция 1news15:20 - Сегодня
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Бакинский метрополитен перешел на усиленный режим работы в праздничные дни

Бакинский метрополитен в связи с 8 Ноября — Днем Победы и 9 Ноября — Днем Государственного флага в период с 7 по 10 ноября перешел на усиленный режим работы.

Как передает 1news.az со ссылкой на ЗАО, движение поездов в эти даты будет организовано по графику выходных дней.

Отмечается также, что на станциях «Ичеришехер», «Сахиль» и «28 Мая» усилен контроль и привлечены дополнительно сотрудники; на направлении «Ичеришехер — Ази Асланов» и обратно в часы пик интервал между поездами составит 2 минуты 30 секунд — 3 минуты; при необходимости на линию будут выпущены резервные поезда.

На «Фиолетовой» линии движение организовано по графику воскресенья, на «Зеленой» линии сохранится действующий график.

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