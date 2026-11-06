Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.
«Ваше превосходительство,
Поздравляю Вас и народ Азербайджана с 8 Ноября – Днем Победы.
Это событие позволило положить конец многолетнему конфликту, создать надежную основу для укрепления мира, взаимопонимания и стабильности в регионе.
Учитывая важные процессы, происходящие сегодня на Южном Кавказе в контексте усилий по установлению мира, я верю, что благодаря мудрости кавказских стран и дальновидной политике их лидеров этот регион превратится в пространство мира и стабильности.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – прочного мира и прогресса».