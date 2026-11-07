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Глава МИД Италии сообщил об утечке личных данных и угрозах

Редакция 1news15:58 - Сегодня
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Глава МИД Италии сообщил об утечке личных данных и угрозах

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что злоумышленники распространили его персональные данные в даркнете, подвергнув его и семью угрозам и запугиванию.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Associated Press.

По словам министра, киберпреступники уже несколько дней распространяют его данные и готовы платить за дополнительные сведения о нем и его близких. Таяни не уточнил, какая именно информация была опубликована и кто стоит за атакой.

"Я никоим образом не позволю себя запугать. Продолжу работать, защищая свое министерство и Италию", - подчеркнул он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила поддержку Таяни и обвинила в утечке пророссийских хакеров. Попытки продажи конфиденциальных сведений о представителях власти она назвала серьезным поводом для беспокойства, требующим решительного реагирования.

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