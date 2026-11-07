Ален Симонян призвал Ереван отказаться от иллюзий о «российском зонтике» и не давать поводов для войны с соседями

Армения должна укреплять свою армию, но при этом стремиться к созданию условий, при которых у соседних государств не будет причин для войны.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян, выступая на Всемирном армянском саммите в Ереване.



Отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о том, почему Армения стремится нормализовать отношения с Турцией, не добившись предварительно значительного усиления своей военной мощи, Симонян заявил, что не согласен с подобным подходом. Участник саммита выразил мнение, что Армения должна сначала стать сильным государством, поскольку только в этом случае соседи будут относиться к ней как к равному партнеру.

«Я с вами не согласен и не могу согласиться, потому что мы уже руководствовались подобной логикой, подобным мышлением, и именно оно привело нас к той маленькой Армении, о которой вы говорите», — заявил Симонян.

При этом секретарь Совбеза подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности страны, однако выразил сомнение в том, что исключительно военное сдерживание способно обеспечить долгосрочную безопасность. «Я считаю, что у нас вообще не должно быть поводов воевать друг с другом», — сказал он.

Симонян также отметил, что Армения не должна строить свою политику исключительно на предположении о неизбежности нападения со стороны соседей.



«Если они захотят напасть, мы не успеем стать сильнее, мы вообще ничего не успеем сделать», — заявил он, говоря о Турции.

При этом секретарь Совбеза призвал отказаться от представления, согласно которому безопасность Армении зависит исключительно от военного присутствия России.

«Этот обман, которым нас кормили 70 лет, — мол, давайте держаться за Россию, потому что иначе турки нас съедят, — не имеет никакого отношения к реальности», — заявил Симонян.

Он также заявил, что Армении необходимо активнее участвовать в региональных коммуникационных проектах, политических форматах и экономическом сотрудничестве.

По его словам, интересы Армении и соседних государств во многих случаях могут совпадать, несмотря на существующие разногласия. В качестве примера он привел отношение Армении и Турции к палестинскому вопросу, отметив близость позиций двух стран, несмотря на тесные отношения Азербайджана с Израилем.

«Мы должны находить точки соприкосновения для наших двух стран, трех стран, стран региона и опираться на эти точки соприкосновения. Именно такую тактику я себе представляю, и другого пути я не вижу», — сказал Симонян.

Он подчеркнул, что возвращение к прежней логике постоянного противостояния не отвечает интересам Армении.

Симонян высказал мнение, что решение советского руководства разрешить строительство мемориального комплекса Цицернакаберд (жертвам так называемого «геноцида армян») в 1960-х годах было связано в том числе с желанием закрепить в сознании армян представление о необходимости российской защиты от возможного повторения «геноцида».

«Мы не должны давать повода для войны. Это и есть наша важнейшая гарантия безопасности», — заключил секретарь Совета безопасности Армении.



Источник: Новости-Армения