Сегодня день памяти Аллахверди Багирова

Сегодня день памяти Национального героя Азербайджана, символа карабахского сопротивления и шехида Первой Карабахской войны Аллахверди Багирова, создавшего и возглавившего первые отряды самообороны для защиты азербайджанских земель от армянской агрессии.

А.Багиров родился 22 апреля 1946 года в городе Агдам.

В 1965 году он окончил местную среднюю школу №1, после чего начал серьезно заниматься спортом и впоследствии стал известным в Агдаме футболистом. Работал главным тренером агдамского футбольного клуба «Карабах».

А.Багиров присоединился к Народному движению в 1988 году, с первых дней карабахского конфликта, и стал одним из его самых активных деятелей. Он организовал в Агдаме добровольческий батальон, бойцы которого принимали участие в обороне ряда местных сел.

В октябре 1991 года под командованием А.Багирова и его брата Эльдара в Агдаме были сформированы военные части Национальной армии Азербайджана.

Командиром Агдамского территориального батальона самообороны №845 был назначен Эльдар Багиров. Подразделение численностью 760 человек получило название «Сыны Отечества».

Депутат Верховного совета АР Э.Багиров, один из тех, кто подписал в том же году акт «О Государственной независимости Азербайджанской Республики», был убит перед домом своей сестры в 4-м микрорайоне Баку, когда возвращался с заседания парламента. После смерти Э.Багирова батальону было присвоено его имя, а командиром подразделения стал его брат Аллахверди.

В январе 1992 года батальон, состоящий из 150 бойцов, под командованием А.Багирова, преодолев сопротивление вражеских сил в селе Нахчыванлы, смог дойти до Аскеранской крепости и занять все вершины близ села Пирджамал. Кроме того, азербайджанские военные установили пост напротив села Кятук. За героизм, проявленный во время этой двухчасовой операции, А.Багиров был удостоен награды имени генерала Мухаммеда Асадова.

Во время Ходжалинского геноцида батальону А.Багирова удалось спасти близ Аскерана сотни жителей города Ходжалы. Он внес большой вклад в дело вывоза с поля боя тел погибших в этой резне и освобождения азербайджанских пленных в обмен на тела и захваченных в плен армянских боевиков. Таким образом, А.Багиров за три дня вызволил из плена 1003 ходжалинца.

Одним из его военных успехов стал бой за село Аранзамин в июне 1992 года, когда отряд А.Багирова уничтожил 100 и взял в плен 10 вражеских солдат. Через два дня после этой операции, 12 июня, машина А.Багирова, которого срочно вызвали в Агдам, на пути из села Нахчыванлы подорвалась на мине.

Указом Президента АР от 24 февраля 1993 года А.Багиров был посмертно удостоен звания Национального героя Азербайджана, а в 1998 году указом общенационального лидера Гейдара Алиева - медали «Золотая звезда».

Отметим, что после освобождения Агдама от армянской оккупации дочери Национального героя посетили могилу отца спустя 27 лет после его гибели.