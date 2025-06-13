Нефть отреагировала резким ростом на фоне обстрела Ирана со стороны Израиля

Нефть выросла на 5,23% на фоне обстрела Ирана со стороны Израиля.

Об этом сообщает телеканал «РЕН.ТВ» со ссылкой на данные торгов.

На данный момент нефтяные фьючерсы показывают прогноз на дальнейший рост стоимости нефти. В данный момент сырая нефть марки WTI стоит $71.60.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения» и атаковал объекты ракетной программы исламской республики.

В четверг США в частном порядке уведомили нескольких своих союзников о подготовке Израилем операции против Ирана, и дали понять, что не причастны к ней.

Источник: Gazeta.Ru