Азербайджан содействует эвакуации из Ирана иностранных граждан через пункт пропуска в Астаре

Азербайджанская сторона создала необходимые условия для эвакуации граждан зарубежных стран из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара", передает Report.

Ряд иностранных государств обратились к азербайджанской стороне с просьбой оказать содействие в возвращении находящихся в Иране своих граждан через территорию Азербайджана с целью их дальнейшей эвакуации.

Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, создал необходимые условия для прохождения упомянутой группы лиц через пограничный пропускной пункт "Астара".