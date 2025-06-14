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Дом посла Дании в Израиле попал под удар иранской ракеты

First News Media16:00 - Сегодня
Дом посла Дании в Израиле попал под удар иранской ракеты

Высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты в пятницу вечером, дипломат эвакуировался за пределы города вместе с другими сотрудниками посольства.

«Высотное здание, в котором я живу, вчера вечером (в пятницу - ред.) попало под удар иранской ракеты.

Неприятный опыт, но я был в безопасности в своем защищенном помещении. Примерно через час невероятные сотрудники экстренных служб Израиля добрались до 40-го этажа и помогли мне безопасно спуститься по лестнице. Теперь я и остальные... сотрудники (посольства - ред.) находимся в доме за пределами Тель-Авива»,- говорится в сообщении Винклера в соцсети Facebook, опубликованном телеканалом TV2.

Источник: РИА Новости

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