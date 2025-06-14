Хикмет Гаджиев: Средний коридор существует, он функционирует, и нет необходимости кому-либо приходить и восстанавливать его

Средний коридор уже существует и функционирует.

И ни у кого не должно складываться впечатление, что этого коридора нет, и кто-то должен прийти и восстановить его. Азербайджан и партнеры инвестируют в этот коридор. Другие партнеры также могут воспользоваться этими возможностями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев во время выступления на панельной дискуссии в рамках GLOBSEC Forum 2025 в Праге.

Он отметил, что Азербайджан рассматривает Средний коридор как стратегическую связь между такими двумя крупными экономическими силами, как Европейский Союз и Китай. «Годовой торговый оборот между Европейским Союзом и Китаем превышает 700 миллиардов евро. Они могут конкурировать, но мы видим в этом возможность сотрудничества», - сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента добавил, что все еще не совсем ясно, как инициативы Европейского Союза «Глобальные ворота» (Global Gateway) и китайская инициатива «Пояс и путь» будут применены к Южному Кавказу и Каспийскому региону. «Мы открыты к сотрудничеству с нашими партнерами, однако реализуем и свои планы», - подчеркнул он.