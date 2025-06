Хикмет Гаджиев: Азербайджан рассматривает Средний коридор как форму межкультурного диалога

Азербайджан рассматривает Средний коридор не просто как транспортный маршрут, а в более широком смысле – как форму межкультурного диалога.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев во время выступления на панельном заседании «Средний коридор: Новая геополитическая и геоэкономическая линия жизни?»( The Middle Corridor: A New Geopolitical and Economic Lifeline?), организованного в рамках GLOBSEC Forum 2025 в Праге.

Хикмет Гаджиев отметил, что дороги – это часть уходящего корнями в древность понимания культуры и цивилизации Азербайджана, и наша страна, исторически располагаясь на Шелковом пути, была активным участником этого диалога. Он подчеркнул, что, хотя географическое расположение Азербайджана на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга представляет важное значение, основным вопросом было принятие практических шагов для реализации этого потенциала после обретения независимости: «Как страна, окруженная сушей, мы стремились превратить это ограничение в преимущество».

По словам помощника Президента, работа, проводимая Азербайджаном в связи с этим, охватывает несколько ключевых направлений. В первую очередь были созданы энергетические коридоры, соединяющие Каспий с Черным и Средиземным морями – Баку–Тбилиси–Джейхан и другие трубопроводы. Затем по всей стране были построены автомобильные дороги и магистрали, которые также были связаны с соседними странами.

Каспийское море, отметил Хикмет Гаджиев, рассматривается как объединяющий, а не разделяющий фактор, морской транспорт позволил наладить сотрудничество со странами Центральной Азии. Кроме того, в сфере воздушного транспорта сформировано понятие «Воздушный Шелковый путь», и в настоящее время в Азербайджане функционируют 9 аэропортов.

В своем выступлении помощник Президента также рассказал об инициативе «Цифровой Шелковый путь». Он отметил, что Азербайджан в настоящее время совместно с казахстанскими партнерами устанавливает высокоскоростное интернет-соединение на Евразийском континенте через Каспийское море. В то же время, по его словам, ведется работа над «коридором возобновляемых источников энергии» для транспортировки возобновляемого энергетического потенциала Каспийского региона через Черное море в Европу.

«Все эти инициативы являются составной частью стратегического вклада Азербайджана в концепцию связи Восток – Запад и взаимосвязанности в целом», – подчеркнул Хикмет Гаджиев.