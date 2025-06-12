Баку выразил соболезнования Индии

МИД Азербайджана выразил соболезнования Индии в связи с крушением пассажирского самолета вблизи аэропорта города Ахмедабад.

«Глубоко опечалены трагической авиакатастрофой в Ахмедабаде, Индия. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким пострадавших. Желаем сил и скорейшего исцеления в эти трудные дни», - говорится в публикации МИД Азербайджана, размещенной в соцсети X.

Напомним, что сегодня, несколькими часами ранее самолет авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение во время взлета в аэропорту города Ахмедабад.

Читайте по теме:

На борту разбившегося в Индии самолета находился 61 иностранец — ОБНОВЛЕНО