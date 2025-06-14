Зеленский: Новая волна конфликта между Ираном и Израилем создает дополнительные риски для Украины

Новая волна конфликта между Ираном и Израилем создает дополнительные риски для Украины.

В частности в энергетическом измерении и в сфере безопасности.

Об этом заявил Президент Украины Володимир Зеленский во время брифинга.

Глава государства подчеркнул, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх. «Этот фактор нам точно не помогает», - сказал Зеленский.

Президент также анонсировал новые контакты с США, в частности с Дональдом Трампом, для обсуждения вопросов нефтяных ограничений и продолжения поддержки Украины.

По мнению Зеленского, важным будет и анализ последствий израильских ударов по иранской военной индустрии. Если действительно поражены заводы, производящие «Шахеды» и ракеты, это непосредственно повлияет на способность Ирана поставлять оружие России.

Зеленский также упомянул о возможном снижении объемов западной помощи Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке.

«Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине. И это факт. Потому что уменьшение или замедление для нас, если честно, одно и то же. Я думаю, что это три главных фактора», - подчеркнул Президент.