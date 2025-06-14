Назначен новый командующий ВКС КСИР вместо погибшего Хаджизаде

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Маджида Мусави командующим военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана, отвечающими за ракетный потенциал республики, сообщает агентство ISNA со ссылкой на приказ.

«После гибели Амира-Али Хаджизаде главнокомандующий вооруженными силами Ирана (Али Хаменеи) назначил на должность командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджида Мусави», - приводит ISNA текст приказа Хаменеи.