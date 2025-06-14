В Иране заявили о гибели трех ученых-атомщиков при ударах Израиля

Иранские физики-ядерщики Али Бакаи Карими, Мансур Асгари и Саид Борджи погибли в результате ударов Израиля по исламской республике.

Об этом сообщила Иранская государственная телерадиовещательная компания.

Ранее Университет имени Шахида Бехешти, который специализируется в том числе на изысканиях в области ядерной физики, сообщил о гибели пяти своих профессоров во время военных действий Израиля. Это Мохаммад Мехди Техранчи, Ахмад Реза Зольфагари, Абдольхамид Минучехр, Амир Хосейн Фекхи и Ферейдун Аббаси.

Источник: ТАСС