В Иране заявили о гибели трех ученых-атомщиков при ударах Израиля
Иранские физики-ядерщики Али Бакаи Карими, Мансур Асгари и Саид Борджи погибли в результате ударов Израиля по исламской республике.
Об этом сообщила Иранская государственная телерадиовещательная компания.
Ранее Университет имени Шахида Бехешти, который специализируется в том числе на изысканиях в области ядерной физики, сообщил о гибели пяти своих профессоров во время военных действий Израиля. Это Мохаммад Мехди Техранчи, Ахмад Реза Зольфагари, Абдольхамид Минучехр, Амир Хосейн Фекхи и Ферейдун Аббаси.
Источник: ТАСС
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