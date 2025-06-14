Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную напряженность

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи состоялся телефонный разговор.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе беседы была обсуждена ситуация, возникшая в результате военной операции Израиля против территории Ирана.

Иранский министр иностранных дел проинформировал азербайджанскую сторону о нападении, осуществленном Государством Израиль, а также о шагах, предпринятых Ираном в ответ.

Министр Джейхун Байрамов выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе. Он также передал соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран, других официальных лиц и граждан страны.

Было подчеркнуто, что ситуация вокруг ядерных объектов вызывает обеспокоенность, и что все существующие проблемы необходимо решать исключительно на основе норм и принципов международного права, через диалог и дипломатические средства.

В ходе беседы также было отмечено, что территория Азербайджана не может быть использована какой-либо третьей стороной против другого государства, включая соседний и дружественный Иран.

С учетом закрытого воздушного пространства Ирана, было сообщено, что Азербайджан предоставил возможность пересечения сухопутной границы для представителей различных стран и Ирана.

Учитывая риск распространения конфликта на более широкий регион, стороны вновь подчеркнули важность восстановления дипломатических усилий.

Также был проведён обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.