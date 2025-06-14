Официальное открытие офиса продаж проекта «4 You Baku» состоялось в здании Chiraq Plaza - ФОТО

12 июня 2025 года офис продаж премиального жилого комплекса «4You Baku», реализуемого совместно с ведущей азербайджанской компанией “AS Group” и престижной казахстанской компанией BI Group, начал свою работу в бизнес-центре Chiraq Plaza.

Офис отличается удобным расположением – вблизи центра города и непосредственно рядом с местом строительства, что предоставляет клиентам возможность на месте ознакомиться с территорией и оперативно принимать решения.

Официальная церемония открытия прошла именно в Chiraq Plaza и собрала руководителей обеих компаний, представителей СМИ.

В начале мероприятия представители “AS Group” и “BI Group” выступили с презентацией концепции проекта, его этапов и ключевых преимуществ. После этого состоялось символическое разрезание красной ленты, ознаменовавшее официальное открытие офиса продаж.

Гостям были представлены презентации о деятельности обеих компаний, а также визуальные и интерактивные материалы по проекту. Посетители получили возможность ознакомиться с планировками квартир и просмотреть живые видеотрансляции с места строительства прямо в офисе Chiraq Plaza.

Открытие продолжилось фуршетом, живой музыкой и традиционным разрезанием торта. Современный интерьер офиса и комфортная атмосфера были высоко оценены участниками мероприятия.

Жилой комплекс “4You Baku” объединяет современную архитектуру, технологии умного дома и комфортный стиль жизни, предлагая новое качество жилья на рынке премиальной недвижимости Баку. Для получения более подробной информации о проекте и вариантах квартир вы можете обратиться в офис продаж, расположенный на первом этаже Chiraq Plaza.

Основанная в 1995 году, “BI Group” реализовала проекты в девяти странах и построила свыше 7 млн м² жилья, обеспечив жильём около 500 000 граждан Казахстана. Холдинг развивает жилое, коммерческое и инфраструктурное строительство, а также индустриальные проекты и управление недвижимостью.

Компания на сегодня присутствует в странах Центральной Азии, Кавказа, а также в США, ОАЭ и Королевстве Саудовской Аравии.Компания

“AS Group” с 2003 года играет ведущую роль в реализации комплексных проектов для государственных и частных структур. Она успешно работает в таких сферах, как строительство, недвижимость, сельское хозяйство, промышленность, транспортно-логистические услуги, возобновляемая энергетика и HoReCa.

Кроме того, AS Group вносит значительный вклад в привлечение иностранных инвестиций в страну посредством международных проектов. Более подробную информацию о компании и её проектах можно найти на сайте: www.asgroup.az

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