Официальный Тегеран предупредил Великобританию, США и Францию

Иран официально предупредил Великобританию, Францию и США о нанесении ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке в случае оказания ими помощи Израилю.

Заявление Тегерана опубликовало информагентство Mehr.

Иранские власти пригрозили, что если европейские страны и Вашингтон окажут помощь Израилю в отражении атак исламской республики, то под ударами окажутся их ближневосточные объекты, в том числе суда и военные корабли в Персидском заливе и Красном море.

Источник: Lenta.ru