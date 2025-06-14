Британский аналитик предупредил, что США перестанут поддерживать Украину
Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Украине, возможно, придется столкнуться с сокращением военной поддержки со стороны США на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном.
Об этом он сообщил в эфире на YouTube-канале.
По его мнению, Вашингтон вскоре будет вынужден пересмотреть свои приоритеты. Аналитик считает, что в случае выбора между Киевом и Тель-Авивом, США скорее сосредоточатся на поддержке Израиля.
Меркурис также отметил, что даже при сохранении интереса к помощи Украине, масштабы поставок будут незначительными и вряд ли смогут повлиять на ход конфликта.
Источник: Gazeta.ru
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