Британский аналитик предупредил, что США перестанут поддерживать Украину

Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Украине, возможно, придется столкнуться с сокращением военной поддержки со стороны США на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном.

Об этом он сообщил в эфире на YouTube-канале.

По его мнению, Вашингтон вскоре будет вынужден пересмотреть свои приоритеты. Аналитик считает, что в случае выбора между Киевом и Тель-Авивом, США скорее сосредоточатся на поддержке Израиля.

Меркурис также отметил, что даже при сохранении интереса к помощи Украине, масштабы поставок будут незначительными и вряд ли смогут повлиять на ход конфликта.

Источник: Gazeta.ru