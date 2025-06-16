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Азербайджан увеличил доходы от экспорта судов

First News Media11:10 - Сегодня
Азербайджан увеличил доходы от экспорта судов

В январе-апреле этого года в Азербайджан были импортированы суда, лодки и плавучие конструкции на сумму 929 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с тем же периодом 2024 года остался практически на прежнем уровне.

В отчетный период доля импорта вышеуказанных средств в общем объеме импорта страны составила 0,01 процента.

В то же время за первые 4 месяца текущего года из Азербайджана было экспортировано судов, лодок и плавучих конструкций на сумму 777 тысяч долларов США, что на 764 тысячи долларов США или в 59,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Доля экспорта указанных средств в общем объёме экспорта страны в отчётный период составила 0,01 процента.

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