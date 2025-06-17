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Министр экономики Азербайджана принимает участие в Форуме Международного фонда развития ОПЕК в Австрии - ФОТО

First News Media14:20 - Сегодня
Министр экономики Азербайджана принимает участие в Форуме Международного фонда развития ОПЕК в Австрии - ФОТО

В рамках Форума Международного фонда развития ОПЕК в Вене состоялись обсуждения по вопросам сотрудничества Азербайджана с Фондом развития Абу-Даби, Группой Исламского банка развития и Международным фондом развития ОПЕК.

Министр экономики Микаил Джаббаров посетил столицу Австрии Вену для участия в Форуме Международного фонда развития ОПЕК. В ходе визита был проведен ряд встреч.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби (ОАЭ), входящего в Арабскую координационную группу, Мохаммедом Саифом Аль-Сувайди. На встрече было подчеркнуто расширение торгово-экономических связей между Азербайджаном и ОАЭ, отмечены инвестиции ОАЭ в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана и поддержка Фондом инфраструктурных проектов в нашей стране. Была представлена информация об экономическом потенциале и благоприятной деловой среде Азербайджана. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, инноваций и других направлениях, а также возможности Фонда по инвестированию в приоритетные сектора в нашей стране.

На встрече с президентом Группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером отмечено успешное сотрудничество с входящими в Группу структурами. Было подчеркнуто эффективное партнерство с Банком в области устойчивого роста и развития инфраструктуры, представлена информация о реализуемых в Азербайджане экономических реформах и приоритетах страны. Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения совместной деятельности, поддержки частного сектора в нашей стране, подготовки к проведению Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития в Азербайджане в 2026 году и другим вопросам повестки дня.

В ходе встречи с президентом Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамидом Аль-Халифой было подчеркнуто, что двустороннее сотрудничество способствует диверсификации энергетического сектора нашей страны. Также обсуждены перспективы взаимодействия в области возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и технической помощи.

В ходе встречи был подписан “Рамочный документ о страновом партнерстве”, определяющий направления сотрудничества между Министерством экономики и Международным фондом развития ОПЕК. Документ предусматривает поддержку проектов в государственном и частном секторах в сферах промышленности, возобновляемой энергетики, транспорта, инфраструктуры и других направлениях на 2025-2030 годы., Реализуемые в рамках документа инициативы будут способствовать финансированию мероприятий по климату, инклюзивному росту и развитию малого и среднего бизнеса.

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