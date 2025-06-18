Стартовала серия арт-мероприятий в рамках Baku Piano Festival - ФОТО

17 июня в уютной атмосфере «Meyvi» стартовала творческая программа Baku International Piano Festival, подготовленная в партнерстве с Arts Council Azerbaijan.

Открыл серию мероприятий арт-воркшоп, сопровождавшийся живым сетом DJ Graf.

В рамках воркшопа художники из команды Arts Council Azerbaijan — Гусейн Кянгярли, Лейли Мусейибова и Севяр Мамедова — продемонстрировали процесс создания своих работ в реальном времени. Гости с большим интересом наблюдали за рождением художественных образов, вдохновленных музыкой и атмосферой вечера.

Среди посетителей были представители творческих профессий, художники, музыканты и ценители искусства, которые высоко оценили возможность прикоснуться к живому творчеству и стать частью культурного диалога.

Baku Piano Festival продолжается, приглашая жителей и гостей столицы к новым открытиям на пересечении музыки и изобразительного искусства. Следующее арт-мероприятие с джем-сессией пройдёт 19 июня в 19:30 в «Meyvi».

Baku Piano Festival — это международный культурный проект, объединяющий музыку, визуальное искусство и креативные инициативы.

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