Состоялась встреча с главным исполнительным директором компании bp - ФОТО

На встрече с главным исполнительным директором bp обсуждены деятельность компании в нашей стране, проекты по декарбонизации, разведке и добыче.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с главным исполнительным директором компании bp Мюрреем Окинклоссом.

На встрече была подчеркнута важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности ряда европейских стран. Отмечено, что наша страна обладает значительным потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии.

Также было отмечено, что достигнутые в рамках Бакинской энергетической недели новые соглашения между SOCAR и bp имеют важное значение для расширения успешного стратегического партнерства в сфере энергетики. Подчеркнута значимость повышения эффективности и внедрения инновационных технологий в совместных проектах, реализуемых bp в нашей стране.

Стороны обменялись мнениями о деятельности компании в нашей стране, а также проектах по декарбонизации, разведке и добыче.