Эрдоган: Сегодня передаем нашим гражданам дома в «Азербайджанском квартале»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией о готовящейся церемонии передачи в пользование новых домов, построенных для пострадавших от землетрясения в феврале 2003 года.

«Сегодня в регионе, пострадавшем от землетрясения, мы передаем нашим гражданам 49 056 жилых и коммерческих объектов, в том числе, дома в «Азербайджанском квартале», построенные при поддержке братского Азербайджана», - написал Эрдоган в своцсетях.

Таким образом, общее количество переданных в пользование домов достигает 250 000, отметил он.

Как сообщалось, президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев 19 июня примут участие в церемонии передачи в пользование гражданам жилого квартала в Кахраманмараше, где в феврале 2023 года произошло разрушительное землетрясение.

Жилой массив возведен в Кахраманмараше по поручению Президента Ильхама Алиева.

Сегодня «Азербайджанский квартал», ставший очередным символом дружбы и солидарности двух братских стран, готовится принять первых новоселов.