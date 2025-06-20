Состоялся III Азербайджано-Узбекский межрегиональный форум

На состоявшемся в Баку III Азербайджано-Узбекском межрегиональном форуме обсуждены вопросы расширения связей между регионами двух стран и реализации совместных проектов.

В Баку, при поддержке Министерства экономики Азербайджана, Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций-AZPROMO прошел III Азербайджано-Узбекский межрегиональный форум. В мероприятии приняли участие представители правительств обеих стран, а также компаний, представляющих сферы промышленности, энергетики, сельского хозяйства, логистики, фармацевтики, производства продуктов питания, туризма и консалтинга.

На мероприятии министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что подписанный главами государств в прошлом году “Договор о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан” еще больше стимулирует двусторонние отношения.

Было отмечено, что проводимые совместно с Узбекистаном межрегиональные форумы являются эффективной площадкой для развития отношений. Большинство совместных проектов, стартовавших в Узбекистане в прошлом году в рамках встречи глав государств с бизнесменами, реализуются в регионах двух стран. Эти проекты способствуют сбалансированному развитию регионов и служат интенсификации экономического партнерства.

Было отмечено, что за январь-май текущего года объем товарооборота между странами превысил $200 млн. Наряду с этим ведется работа по продвижению экспорта, расширению совместной инвестиционной деятельности и прямых деловых контактов. Планируется создание торгового представительства Азербайджана в Узбекистане.

Было также отмечено, что имеется широкий потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества между странами в сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и транзита, Свободной экономической зоне Алят, предпринимательской деятельности на освобожденных территориях и других направлениях. На форуме узбекским бизнесменам было предложено активно воспользоваться возможностями ведения бизнеса в Азербайджане.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов подчеркнул высокий уровень азербайджано-узбекских отношений, расширение торгово-экономического сотрудничества, поделился мнением о реализации совместных инвестиционных проектов и укреплении партнерства между деловыми кругами.

В рамках мероприятия исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, первый заместитель председателя Совета директоров ОАО Uzkimyosanoat Узбекистана Евгений Коржиков рассказали об инвестиционном климате двух стран и перспективах совместного бизнеса, а глава Ферганской области Нуриддин Мамажонов представил информацию об экономическом потенциале возглавляемого им региона и возможных направлениях сотрудничества с нашей страной.

На форуме были обсуждены вопросы расширения связей между регионами двух стран и реализации совместных инициатив.

Мероприятие продолжилось встречами в форматах B2B и B2G.