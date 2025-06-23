 Азербайджан готовится к экспорту фундука и миндаля в Китай | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Азербайджан готовится к экспорту фундука и миндаля в Китай

First News Media23:50 - 23 / 06 / 2025
Азербайджан готовится к экспорту фундука и миндаля в Китай

Азербайджан принимает активные меры по организации экспорта фундука, миндаля и куриной продукции в Китай.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью корреспонденту Синьхуа заявил начальник отдела Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Акбер Алиев.

По его словам, ведется тесное сотрудничество с Главным таможенным управлением КНР. «Сейчас мы работаем над согласованием протоколов, регулирующих экспорт, и рассчитываем подписать их до конца текущего года», - отметил А.Алиев.

В последние годы в Азербайджане наблюдается стабильный рост аграрного сектора, особенно растениеводства. Страна занимает одно из ведущих мест в мире по производству фундука, который является важной статьей азербайджанского экспорта.

«Мы уже направили китайской стороне необходимую документацию и технические требования. Также работаем с местными производителями, чтобы они могли привести свои процессы в соответствие с международными стандартами», - рассказал собеседник Синьхуа.

А. Алиев подчеркнул, что в 2024 году Азербайджан получил официальный статус страны, свободной от птичьего гриппа. Это открывает путь для поставок не только орехов, но и куриной продукции на китайский рынок.

«После подписания всех протоколов мы планируем начать экспорт в Китай продукции, соответствующей требованиям китайской стороны. Работаем поэтапно и в тесном взаимодействии с предпринимателями и профильными структурами», - добавил он.

В материале отмечается, что орехи, в том числе фундук, являются специфическим продуктом Азербайджана, который занимает одно из ведущих мест в мире по производству фундука.

Поделиться:
219

Актуально

Политика

Официальный Баку ответил МИД Армении

Общество

Из-за закрытия воздушного пространства маршруты ряда рейсов из Баку были ...

Политика

Община Западного Азербайджана осудила заявление Министерства иностранных дел ...

Общество

Араик Арутюнян рассказал о незаконной деятельности компаний в период оккупации ...

Экономика

Азербайджан готовится к экспорту фундука и миндаля в Китай

Казахстан и Азербайджан расширяют экономическое сотрудничество - ФОТО

Азербайджанская нефть подешевела

Состоялся III Азербайджано-Узбекский межрегиональный форум

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Казахстан и Азербайджан расширяют экономическое сотрудничество - ФОТО

В Азербайджане эти лица смогут выйти на пенсию в 59 лет

Пенсионные выплаты по всей стране завершатся в эту дату

Министр экономики принял участие в Форуме Международного фонда развития ОПЕК и провел ряд встре

Последние новости

Из-за закрытия воздушного пространства маршруты ряда рейсов из Баку были изменены

Сегодня, 00:19

Община Западного Азербайджана осудила заявление Министерства иностранных дел Армении

Сегодня, 00:00

Хаменеи: Иран не проявлял агрессии

23 / 06 / 2025, 23:58

Азербайджан готовится к экспорту фундука и миндаля в Китай

23 / 06 / 2025, 23:50

В парламенте Ирана одобрили план приостановки сотрудничества с МАГАТЭ

23 / 06 / 2025, 23:35

В Турции опровергли утверждения об использовании воздушного пространства страны для атаки на Иран

23 / 06 / 2025, 23:20

Араик Арутюнян рассказал о незаконной деятельности компаний в период оккупации Карабаха

23 / 06 / 2025, 23:00

В России ужесточают требования к экзаменам для мигрантов

23 / 06 / 2025, 22:20

ООН отреагировала на удар Ирана по авиабазам США

23 / 06 / 2025, 22:20

На базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре объявлена тревога

23 / 06 / 2025, 21:58

Посольство Нидерландов поблагодарило Азербайджан за содействие в безопасной эвакуации своих граждан из Ирана

23 / 06 / 2025, 21:40

Катар и ОАЭ временно закрыли воздушное пространство

23 / 06 / 2025, 21:27

КСИР опубликовал заявление после ракетного обстрела американской базы в Катаре

23 / 06 / 2025, 21:20

Иран нанес удар по Катару и Ираку

23 / 06 / 2025, 21:07

Германия поблагодарила Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан из Ирана - ФОТО

23 / 06 / 2025, 21:00

​​​​​​​На границе угрозы и спасения: Азербайджан как мост безопасности на фоне конфликта между Израилем и Ираном

23 / 06 / 2025, 20:41

Арутюнян: Лица армянской национальности были переселены в Лачин и Кяльбаджар позднее

23 / 06 / 2025, 20:20

Официальный Баку ответил МИД Армении

23 / 06 / 2025, 20:00

Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль в Испании

23 / 06 / 2025, 19:45

На саммите НАТО могут обсудить смену режима в Иране

23 / 06 / 2025, 19:30
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00