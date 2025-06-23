Азербайджан готовится к экспорту фундука и миндаля в Китай

Азербайджан принимает активные меры по организации экспорта фундука, миндаля и куриной продукции в Китай.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью корреспонденту Синьхуа заявил начальник отдела Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Акбер Алиев.

По его словам, ведется тесное сотрудничество с Главным таможенным управлением КНР. «Сейчас мы работаем над согласованием протоколов, регулирующих экспорт, и рассчитываем подписать их до конца текущего года», - отметил А.Алиев.

В последние годы в Азербайджане наблюдается стабильный рост аграрного сектора, особенно растениеводства. Страна занимает одно из ведущих мест в мире по производству фундука, который является важной статьей азербайджанского экспорта.

«Мы уже направили китайской стороне необходимую документацию и технические требования. Также работаем с местными производителями, чтобы они могли привести свои процессы в соответствие с международными стандартами», - рассказал собеседник Синьхуа.

А. Алиев подчеркнул, что в 2024 году Азербайджан получил официальный статус страны, свободной от птичьего гриппа. Это открывает путь для поставок не только орехов, но и куриной продукции на китайский рынок.

«После подписания всех протоколов мы планируем начать экспорт в Китай продукции, соответствующей требованиям китайской стороны. Работаем поэтапно и в тесном взаимодействии с предпринимателями и профильными структурами», - добавил он.

В материале отмечается, что орехи, в том числе фундук, являются специфическим продуктом Азербайджана, который занимает одно из ведущих мест в мире по производству фундука.