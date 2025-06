Германия поблагодарила Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан из Ирана - ФОТО

Сотрудники посольства Германии сегодня вновь находились на пограничном пункте Астара для оказания поддержки гражданам Европейского союза, эвакуированным из Ирана в Азербайджан.

Об этом написано на странице посольства Германии в Азербайджане в "X".

"Мы благодарны властям Азербайджана за всю поддержку, оказанную в Баку и на границе", - говорится в публикации.

Colleagues from the German Embassy today were again present at the border crossing in Astara to offer support to German and other EU citizens evacuating from Iran to Azerbaijan. Grateful for all the support given by Azerbaijani authorities in Baku and at the border. pic.twitter.com/8pQy22Xi1b — German Embassy Baku (@GerAmb_Baku) June 23, 2025