КСИР опубликовал заявление после ракетного обстрела американской базы в Катаре

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал заявление после ракетного обстрела американской базы в Катаре, передает Tasnim.

«Послание решительных действий сынов нации в вооруженных силах ясно и недвусмысленно для Белого дома и его союзников:

«Исламская Республика Иран, полагаясь на Всемогущего Бога и опираясь на верующий и славный народ исламского Ирана, не оставит без ответа ни одно посягательство на её территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах», - говорится в заявлении.