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ООН отреагировала на удар Ирана по авиабазам США

First News Media22:20 - Сегодня
ООН отреагировала на удар Ирана по авиабазам США

Любые ответные действия и рост военной активности лишь ведут к росту дестабилизации.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о запуске Ираном ракет в направлении военных баз США.

«Боевые действия и рост военной активности, дальнейшие ответные меры, как указывал генеральный секретарь, лишь усиливают дестабилизацию», - сказал он.

На вопрос о том, нарушают ли удары США по иранским ядерным объектам положения Устава ООН Дюжаррик заявил, что всемирная организация наблюдает «неоднократные вызовы для международного права» и устава всемирной организации.

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