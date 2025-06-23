​​​​​​​На границе угрозы и спасения: Азербайджан как мост безопасности на фоне конфликта между Израилем и Ираном

Напряженность в израильско-иранском конфликте, начавшемся в ночь на 13 июня, пока не снижается - стороны продолжают обмениваться ракетными ударами и, судя по текущей ситуации, не намерены идти на компромиссы, чтобы уменьшить градус противостояния.

На этом фоне особое значение приобретают меры по эвакуации иностранных граждан, которые по тем или иным причинам оказались в опасной зоне военных действий, где их жизнь и здоровье подвергаются серьезной угрозе. Необходимо подчеркнуть: речь идет, в том числе, о женщинах и детях.

С этой точки зрения особенно показателен гуманитарный подход Азербайджана, который, оставаясь верным принципам человеколюбия и международной ответственности, с первых дней конфликта предпринял важные меры по эвакуации иностранных граждан с территории Ирана и продолжает активное содействие в этом направлении по сей день.

С просьбой об организации безопасного транзита своих граждан через территорию Азербайджана к Баку обратились многие зарубежные государства. Оперативно отреагировав на эти обращения, азербайджанская сторона обеспечила все необходимые условия для эвакуации людей через пограничный пункт «Астара».

Уже на второй день израильско-иранского противостояния, 14 июня, в ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с иранским коллегой Сеидом Аббасом Арагчи, было отмечено, что с учетом закрытия воздушного пространства Ирана, для представителей различных стран и ИРИ созданы условия для пересечения сухопутной границы Азербайджана.

Эвакуация осуществляется с соблюдением всех необходимых условий. Так, для своевременного оказания медицинской помощи лицам, у которых могут возникнуть проблемы со здоровьем, на месте дежурят автомобиль скорой помощи и бригада профессиональных врачей. На пункте пропуска накрыт чайный стол. Для обеспечения безопасной и комфортной перевозки эвакуируемых выделены специальные автобусы.

В числе первых ирано-азербайджанскую границу пересекли граждане России. Так, по сообщению посольства России в Тегеране, 14–15 июня из Ирана в Азербайджан были эвакуированы не менее 313 российских граждан, включая детей. В числе эвакуированных - члены семей сотрудников загранучреждений, артисты Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского, а также съемочная группа народного артиста РФ, режиссера Федора Бондарчука.

Баку предоставляет благоприятные условия для вывоза, за что Москва выражает признательность азербайджанской стороне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что работа по координации и эвакуации российских граждан продолжается в круглосуточном режиме. За поддержку, оказанную Азербайджаном в эвакуации российских граждан из Ирана, Баку поблагодарил и глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«С субботы российские граждане через Астару выезжают из Ирана. Спасибо азербайджанской стороне, они предоставляют автобусы, чтобы везти российских граждан до Баку. Мы эвакуируем членов семей сотрудников российских представительств и посольства, женщин и детей. И азербайджанская сторона не только довезла их до Баку, но и бесплатно предоставила гостиницы в столице. Огромное спасибо», - сказал журналистам посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

По его словам, это трагическое событие показывает, что есть настоящие друзья, настоящие партнеры. «Есть пословица русская, что друзья познаются в беде. Вот в беде наши азербайджанские братья нам помогли, подставили плечо», - добавил М.Евдокимов.

Большое внимание условиям, которые создала для эвакуации азербайджанская сторона, уделяется в российских СМИ. Так, издание «Бизнес Online», корреспондент которого вместе с десятками своих соотечественников пересек ирано-азербайджанскую границу, в своей статье акцентировал внимание на теплом приеме и гостеприимстве азербайджанской стороны: «Тепло встречает азербайджанская сторона. Русскую речь здесь понимают лучше, обращаются к тебе «брат» и «друг». Формальные процедуры, фото и штамп в паспорте занимают всего 10 минут и заставляют любить пограничников из Азербайджана с первых минут пребывания в стране. На выходе из азербайджанского КПП уже стоят заведенные автобусы для нас. <…> От границы в Баку добираемся с мигалками, причем в городе сопровождает уже BMW. Вот это гостеприимство. Выгружаемся, заселяемся, около пяти утра небольшой, но вкусный и долгожданный завтрак. Встречаясь у шведского стола, люди из автобуса поздравляют друг друга. В Азербайджан мы попадаем 15 июня, в День национального спасения азербайджанского народа <…>»

За предпринятые меры по эвакуации Баку выражают благодарность и другие государства, граждане которых пересекли границу Ирана через территорию Азербайджана.

В телефонных разговорах с главой азербайджанской дипломатии Джейхуном Байрамовым, Азербайджан за поддержку в эвакуации своих граждан из Ирана, поблагодарили главы МИД Канады Анита Ананд, Австралии Пенни Вонг. Важная роль Азербайджана в эвакуации из Ирана граждан зарубежных стран, в том числе граждан стран-членов Европейского Союза, отмечалась в беседе Джейхуна Байрамова с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас.

Благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации китайских граждан из Ирана выразил МИД Китая. «Во время эвакуации [граждан КНР из зоны эскалации], такие страны, как Иран, Азербайджан, Туркменистан, Армения, Турция, Ирак, ОАЭ, Оман, Кувейт, Египет и Иордания, оказали Китаю ценную поддержку. Выражаем всем им искреннюю признательность за это», - сказал на брифинге представитель МИД Китая Го Цзяцюнь. По состоянию на 21 июня, из Ирана в Азербайджан через пограничный контрольно-пропускной пункт «Астара» были эвакуированы более 740 граждан Китая.

Глубокую благодарность Азербайджану за поддержку выразили также министры иностранных дел Великобритании, Италии, и многие другие страны на различных уровнях.

По последним данным МИД Италии, уже около 60 итальянских граждан эвакуированы из Ирана в Азербайджан. К настоящему времени осуществлено два раунда эвакуации. «Благодарим наши посольства в Тегеране и Баку, а также Кризисный центр Министерства иностранных дел и международного сотрудничества за проделанную работу. Мы продолжаем прилагать усилия для обеспечения безопасности других итальянцев, находящихся в регионе», — заявил вице-премьер Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни.

Посольство США в Баку в публикации в соцсетях выразило глубокую признательность Азербайджану «за постоянную поддержку в нашей работе по оказанию помощи гражданам США, въезжающим в страну».

МИД Кыргызстана поблагодарил Азербайджан за содействие 28 кыргызским гражданам в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. «Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает искреннюю благодарность азербайджанской стороне за оказанное всестороннее содействие, высокий уровень организации и конструктивное взаимодействие, обеспечившее безопасный транзит эвакуированных граждан», - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности и защиты прав и интересов граждан Кыргызстана, находящихся за рубежом, Министерство иностранных дел в тесном взаимодействии с дипломатическими представительствами в Иране и Азербайджане организовало комплекс мероприятий по эвакуации соотечественников.

Особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда белорусских граждан выразил МИД Беларуси.

Министр иностранных дел Индонезии Сугионо заявил об эвакуации более 90 индонезийских граждан из Ирана в Азербайджан через пограничный контрольно-пропускной пункт Астара. «97 человек были эвакуированы наземным транспортом к ирано-азербайджанской границе. Среди них - 93 гражданина Индонезии, сотрудники посольства, а также один иностранный гражданин - супруг гражданки Индонезии. В настоящее время все они находятся в Баку», - отметил он.

В Казахстане заявили об эвакуации на сегодняшний день из Ирана 230 казахстанских граждан. Как сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, из Ирана казахстанцев вывозили через Азербайджан и Туркменистан. «Особенно трудно было ночью - по горным серпантинам. Бывало, люди находились в автобусах по 17 часов. Сейчас наши граждане, которые эвакуированы, в безопасности, они благодарят за оказанную помощь», - сказал он.

В условиях обострения ситуации в зоне конфликта ряд государств принял решение о временном переводе деятельности своих дипломатических представительств из Тегерана в Баку.

В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в соцсетях заявил, что его страна временно перенесла свое посольство из Ирана в Азербайджан.

Аналогичный шаг предприняла Болгария. Премьер-министр этой страны Росен Желязков заявил, что болгарское посольство в Иране временно продолжит работу из столицы Азербайджана - Баку. «Мы не закрываем посольство (в Иране), а переводим его в Баку, пока опасность не минует», - заявил премьер. По его словам, 12 сотрудников посольства Болгарии в Тегеране и члены их семей были эвакуированы.

Работу посольства в Тегеране также приостановила Австралия. «Правительство Австралии распорядилось об отъезде всех австралийских должностных лиц и членов их семей… Посол Австралии в Иране останется в регионе для координации действий правительства в условиях данного кризиса», - говорится заявлении главы МИД этой страны. В то же время, МИД Австралии направляет консульских сотрудников в Азербайджан для оказания помощи австралийцам, покидающим Иран. В заявлении всем австралийцам, имеющим возможность безопасно покинуть Иран, рекомендуется сделать это незамедлительно.

Буквально вчера через погранично-пропускной пункт «Астара» был эвакуирован посол Бельгии в Иране Мишель Мальхербе. «В связи с событиями в Иране наша главная задача - помочь гражданам Бельгии. Мы оказали им помощь как в Иране, так и продолжим оказывать помощь из Азербайджана», - сказал он. Он отметил, что гостеприимство и отзывчивость, проявленные Азербайджаном, достойны похвалы, и это еще раз подтверждает признанную на международном уровне гуманистическую позицию страны: «Мы рады, что у Ирана есть такой хороший сосед, как Азербайджан, нас очень обрадовали искренность и внимание, оказанные нам при встрече здесь. Азербайджан отличается подлинным гостеприимством. Между Бельгией и Азербайджаном прочные и здоровые двусторонние отношения. Мы рады находиться здесь сегодня и продолжать отсюда свою деятельность по обеспечению безопасности граждан Бельгии, проживающих в Иране. Время покажет, что будет в будущем».

Пункт пропуска через государственную границу «Астара» пересекла также группа эвакуированных из Ирана граждан Таджикистана.

По сегодняшним данным, в рамках очередного этапа эвакуации на пункте пропуска через государственную границу «Астара», на территорию Азербайджана прибыли граждане различных стран, в том числе Китая, Шри-Ланки, Канады и США.

Эвакуированные лица заранее были обеспечены необходимыми документами в соответствии с международными протоколами, а прием на пункте пропуска был точно и оперативно осуществлен сотрудниками пограничной службы Азербайджана. В специально организованной зоне помощи на пункте пропуска они прошли первичный медицинский осмотр, также им были предоставлены услуги психологической поддержки.

Иностранные граждане выразили благодарность за теплое отношение и высокий уровень организации со стороны Азербайджана. «Здесь люди очень отзывчивые и доброжелательные. Мы чувствуем себя в полной безопасности. Азербайджан — прекрасная страна. Спасибо за оказанную помощь», - сказал гражданин Китая Ка Тунг Таи.

Также в Азербайджан эвакуированы более 10 граждан США и других иностранных государств. Гражданин США Аборзи Аборинг заявил, что на границе были созданы благоприятные условия для перехода: «Благодарю азербайджанское государство за организацию эвакуации».

Эвакуированные были отправлены в Баку в условиях безопасности, на выделенных для них специальных автобусах.

Сегодня соответствующие структуры Азербайджана продолжают работать в рамках данного процесса в состоянии повышенной готовности. Как заявил 19 июня пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, процесс выезда граждан нашей страны и иностранцев с территории Ирана продолжается на основании обращений, поступивших в МИД АР, азербайджанское посольство в Иране, а также генконсульство в городе Тебриз. По его словам, продолжаются мероприятия по получению соответствующих разрешений на пересечение сухопутной границы гражданами Азербайджана и других стран, желающими покинуть Иран.

«По имеющейся на сегодняшний день информации, более 600 граждан Азербайджана обратились с просьбой о пересечении границы, из них 180 человек уже въехали на территорию страны. Заявления, поступившие до сих пор от представителей 77 государств, рассматриваются в соответственном порядке, и обеспечиваются условия для перехода граждан этих стран», - сказал пресс-секретарь МИД.

Он также заявил, что обращения, которые поступают на «горячие линии», созданные в посольствах Азербайджана в Израиле и в Иране, а также в генконсульстве в Тебризе, рассматриваются на ежедневной основе. Айхан Гаджизаде отметил, что в Израиле наших граждан направляют в соседние Египет и Иорданию. Еще раньше, 16 июня он сообщил об обеспечении перехода через ирано-азербайджанскую границу 41 гражданина Азербайджана, включая членов семей сотрудников посольства в Иране.

Таким образом, посольства Азербайджана в Иране и Израиле, а также генконсульство в Тебризе продолжают свою деятельность.

Как видно, в условиях сохраняющегося международного кризиса Азербайджан выполняет важную гуманитарную миссию, становясь надежным транзитным коридором для граждан десятков государств, демонстрируя высокий уровень ответственности и солидарности.

Координация на высоком уровне, оперативность реагирования, внимание к каждому человеку - все это подтверждает искреннюю заботу Азербайджана о судьбе людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Таким образом, в мире, где, к большому сожалению, ценность жизни все чаще ставится под вопрос, пример Азербайджана становится символом настоящего гуманизма и международной солидарности.

В Азербайджане по-настоящему протягивают руку помощи и спасают жизни - здесь и сейчас - с достоинством, человечностью и искренней готовностью помочь.

При подготовке материала были использованы сообщения МИД Азербайджана, заявления официальных лиц с аккаунтах в соцсетях, Азертадж, AzTV, Report и других открытых источников.