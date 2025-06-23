Официальный Баку ответил МИД Армении

Мы решительно отвергаем необоснованное заявление Министерства иностранных дел Республики Армения от 23 июня 2025 года, касающееся «Стамбульской декларации» и резолюций, принятых на 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление армянской стороны в связи с решениями, принятыми на заседании Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле.

Он отметил, что попытки Армении исказить содержание этих документов и фальсифицировать исторические факты являются очередным примером её стремления навредить мирному процессу и ввести международное сообщество в заблуждение.

«Резолюции, принятые ОИС, включая резолюцию о «праве на возвращение азербайджанцев, насильственно и системно изгнанных с территории нынешней Армении», отражают исторические факты и основаны на принципах международного права и справедливости. Вопреки утверждениям Армении, изгнание азербайджанцев с территории нынешней Армении не было добровольным — оно сопровождалось насилием, угрозами и грубейшими нарушениями прав человека. Поддержка ОИС права азербайджанцев на возвращение — это не “территориальные притязания”, как утверждает Армения, а призыв к справедливости и восстановлению их фундаментальных прав», — подчеркнул он.

Учитывая незаконную оккупацию азербайджанских территорий Арменией на протяжении почти 30 лет, в результате которой более 700 тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, и которая завершилась в 2023 году восстановлением суверенитета Азербайджана, утверждения Армении относительно контртеррористических мероприятий 2023 года также являются безосновательными.

Что касается резолюции ОИС по Ходжалинскому геноциду, которую Армения называет «искажённой интерпретацией», она вновь подтверждает неоспоримую истину о жестокостях, совершённых армянскими вооружёнными силами в феврале 1992 года в Ходжалы, когда были зверски убиты 613 мирных жителей, включая женщин и детей. Это преступление против человечности задокументировано международными правозащитными организациями и признано рядом государств. Отказ Армении признать ответственность за это и другие военные преступления, включая разрушение культурного наследия Азербайджана в период оккупации, ещё больше подрывает её доверие в мирном процессе.

Гаджизаде также подчеркнул, что заявления Армении о приверженности миру не соответствуют её действиям:

«В то время как Азербайджан последовательно выступает за всеобъемлющее мирное соглашение на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, Армения неоднократно проявляла неконструктивную позицию по ключевым вопросам и препятствовала прогрессу».

Призыв ОИС к Армении незамедлительно устранить препятствия для подписания мирного соглашения соответствует ожиданиям международного сообщества по обеспечению устойчивой стабильности на Южном Кавказе.

Попытки Армении политизировать принципиальную позицию ОИС и уклониться от ответственности за собственные действия не помешают Азербайджану добиваться справедливого и прочного мира. Мы призываем Армению отказаться от ревизионистской риторики и признать свою историческую ответственность».