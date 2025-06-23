Катар и ОАЭ временно закрыли воздушное пространство

Катар и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) сегодня, 23 июня 2025 года, закрыли свое воздушное пространство для гражданской авиации.

Мера носит временный характер и связана с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке, включая ракетные удары Ирана и ответные действия США.

По данным Reuters, решение принято из соображений безопасности. Ряд авиарейсов был перенаправлен или отменен, а данные сайтов отслеживания полетов (например, FlightRadar) подтверждают резкое снижение активности в воздушных коридорах над странами Персидского залива.

Официальные лица обеих стран пока воздерживаются от расширенных комментариев.