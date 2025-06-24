Община Западного Азербайджана осудила заявление Министерства иностранных дел Армении

Община Западного Азербайджана решительно осуждает заявление Министерства иностранных дел Армении от 23 июня в связи с решениями, принятыми в Стамбуле Советом министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по вопросу Западного Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Армении в своём упомянутом заявлении утверждает, будто азербайджанцы добровольно покинули Армению, что им были выплачены компенсации, а культурное наследие Азербайджана в этой стране охраняется. Община Западного Азербайджана, объединяющая азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, заявляет, что подобные утверждения армянского правительства являются абсолютной ложью.

Факт насильственного изгнания азербайджанцев из Армении при непосредственном участии государственных органов этой страны хорошо известен. Последняя волна депортации, в ходе которой подавляющее большинство — около 300 тысяч человек — в течение всего одной недели в конце ноября-начале декабря 1988 года были вынуждены покинуть свои дома и бежать в Азербайджан, а также убийство 216 азербайджанцев в этот период, являются прямым доказательством того, что речь идёт именно о насильственной депортации. То, что бывший президент Армении Левон Тер-Петросян называл изгнание азербайджанцев из Армении «историческим достижением», свидетельствует о том, что эта трагедия была следствием целенаправленной государственной политики Армении.

Что касается утверждения о якобы выплате «компенсаций» в обмен на отказ от права на возвращение, то следует отметить: эта ложь впервые была озвучена на уровне премьер-министра Армении в августе 2023 года, и до сих пор армянская сторона не представила ни одного доказательства в её поддержку.

Что касается мусульманского наследия на территории Армении, то следует подчеркнуть: из 269 мечетей, официально зарегистрированных на территории этой страны, 268 были уничтожены, более 600 кладбищ были стёрты с лица земли.

Отрицание армянским правительством нашего права на возвращение, уклонение от диалога и опора на ложь свидетельствуют о том, что эта страна не намерена идти по пути мира и примирения. Отказ нынешнего правительства Армении признать право на возвращение западных азербайджанцев означает продолжение политики предыдущих властей.

Община Западного Азербайджана вновь заявляет, что продолжит прилагать усилия для восстановления справедливости, возвращения западных азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исконных земель, в родные дома, восстановления разрушенного культурного наследия и привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления против человечности.

Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество оказать давление на правительство Армении с целью отказа от её деструктивной политики, и обращается ко всем государствам и международным организациям с призывом осудить заявление Министерства иностранных дел Армении от 23 июня 2025 года как доказательство проводимой этой страной политики расовой дискриминации.