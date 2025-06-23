Араик Арутюнян рассказал о незаконной деятельности компаний в период оккупации Карабаха

23 июня продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного заседания обвиняемый Араик Арутюнян ответил на вопросы прокуроров. Отвечая на вопросы помощника Генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям Тугая Рагимли, А.Арутюнян заявил, что принимал участие во всех заседаниях Всеармянского фонда «Айастан», головной офис которого расположен в Ереване (этот фонд был создан указом президента Армении Левона Тер-Петросяна в 1992 году — ред.).

Он утверждал, что фонд «Айастан» занимался благотворительными проектами как в Армении, так и на территории так называемого режима. «Фонд реализовывал инфраструктурные проекты в Карабахе. Он занимался строительством школ, детских садов, а также другими благотворительными инициативами», — добавил обвиняемый.

По его словам, средства для фонда не собирались наличными — все переводы осуществлялись через банки.

А.Арутюнян заявил, что не имело значения, подрядчики, выполнявшие проекты фонда, были из Армении или из самопровозглашенного режима: «Работы выполнялись теми, кто побеждал в тендерах».

Обвиняемый также подтвердил, что основное транспортное сообщение между Арменией и суверенными территориями Азербайджана, находившимися под оккупацией, обеспечивалось за счёт средств фонда по двум магистралям — Ереван–Горис–Ханкенди и Ереван–Басаркечяр–Ханкенди. Он добавил: «На южном направлении также имелись дороги, но они в основном были грунтовыми и использовались не столь широко». Он отметил, что на основных дорогах не существовало каких-либо ограничений для передвижения транспорта и перевозки грузов. Однако по некоторым направлениям действовали определённые ограничения. «К примеру, существовали ограничения на вывоз древесины. В санитарной сфере предпринимались контрольные меры, но в других областях особых ограничений не было», — заявил обвиняемый.

Он также добавил, что ограничений на транспортировку военной техники по этим дорогам не существовало.

По словам А.Арутюняна, в период Второй Карабахской войны средства фонда не использовались. По его словам, во время войны и в последующие дни было собрано значительное количество средств — более 100 миллионов долларов США: «Все эти средства собирались на строительство жилья».

Обвиняемый заявил, что после 44-дневной войны на собранные средства было начато строительство нескольких населённых пунктов, проложено несколько асфальтированных дорог. Однако строительство домов, по его словам, осталось незавершённым.

Он также подтвердил факт незаконного заселения на ранее оккупированных территориях Азербайджана лиц, прибывших из Сирии и Ливана. Было сообщено, что часть граждан Армении, проживавших в приграничных с Азербайджаном районах — Горисе и Гафане — в своё время переселились в оккупированные Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы, где незаконно обосновались: «Поскольку на этих территориях были большие возможности для осуществления деятельности, особенно в сельскохозяйственной области. Переселённые лица в основном занимались сельскохозяйственными работами. Вы знаете географию Сюникского района. Там нет широких возможностей для сельского хозяйства. А в Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах возможностей в этой сфере было больше».

A.Арутюнян отметил, что по сравнению с приезжими из других стран, прибывших из Армении особо не поощряли к заселению: «Мы им не мешали. Они сами выбирали, где хотят жить и чем хотят заниматься».

Он подтвердил, что в Лачинском и Кяльбаджарском районах впоследствии поселились также лица армянской национальности: «Это было позже. Раньше армяне в Лачинском районе не проживали. Насколько мне известно, такая же ситуация была и в Кяльбаджарском районе».

А.Арутюнян сообщил, что в Джебраильском районе был устроен населённый пункт под названием «Арачамух», состоящий примерно из 30 домов: «Строительство этих домов финансировалось фондом «Тюфингян». Дома в Забухе были построены фондом «Ари».

Обвиняемый отметил, что в Кяльбаджаре был создан населённый пункт под названием «Сидней», строительство около 25 домов которого финансировалось армянской диаспорой из Австралии.

А.Арутюнян рассказал, что для формирования бюджета так называемого режима ежегодно из бюджета Армении выделялись средства в виде «беспроцентного кредита», однако он отрицал участие своей группы в финансировании так называемой «армии» режима: ««Армия» финансировалась отдельно (со стороны Армении — ред.). Мы в вопросах «армии» участия не принимали».

Обвиняемый также ответил на вопросы прокурора относительно «банковской системы» самопровозглашенного режима, созданного на территориях Азербайджана, ранее оккупированных вооружёнными силами Армении.

А.Арутюнян отметил, что ранее и сам работал в банковских филиалах, действующих при так называемом режиме. По его словам, «Арцахбанк», который представлялся как главный «банк» так называемого режима, был зарегистрирован Центральным банком Республики Армения. Местом регистрации «банка» была названа столица Армении. Однако главный филиал действовал в городе Ханкенди, который в то время находился под оккупацией. Этот «банк» имел также филиалы в центральных местах других территорий Азербайджана, некогда находившихся под оккупацией.

«Этот банк не имел никаких преимуществ и привилегий по сравнению с другими банками Армении. Учетную ставку банка тоже определял Центральный банк Армении», - добавил А.Арутюнян.

Кроме того, на оккупированных территориях Азербайджана действовали филиалы других банков Армении. A.Арутюнян также отметил, что филиалы работали в убыток.

Затем старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев задал А.Арутюняну вопросы относительно компаний Frank Muller Group, Vallex Group, «Золотая звезда» и Base Metals, входящей в состав Vallex Group, которые осуществляли незаконную деятельность на некогда оккупированных Арменией территориях Азербайджана. A.Арутюнян отметил, что эти компании функционировали после 2008 года. Обвиняемый сказал: «Компания Base Metals осуществляла деятельность в горнодобывающей сфере. Их деятельность в основном была связана с эксплуатацией золоторудного месторождения - Drombon (Хейвалы- ред.) и охватывала период с 2008 по 2013 годы».

Заявив, что Base Metals является самой крупной компанией, функционировавшей на оккупированных территориях Азербайджана, обвиняемый добавил: «У нее было около 1500 сотрудников. Компания заплатила налоги в размере 25-30 миллионов долларов. Директором компании был Артур Мкртумян, а владельцем - Валерий Межлумян».

Арутюнян сказал, что компания «Золотая звезда» инвестировала в золоторудное месторождение Вежнели в Зангиланском районе более 30 млн долларов, но проект был неуспешным.

Ответив на вопросы, касающиеся «Карабах Телеком», обвиняемый сказал, что владельцем компании был гражданин Ливана, компания работала с 2001-2002 по 2023 годы, с 2008 года платила налоги в среднем 4-5 млн долларов в год. По его словам, эта компания стала вторым по величине налогоплательщиком так называемого режима.

В ходе судебного разбирательства были изучены документы, касающиеся времени, когда А.Арутюнян был «руководителем» так называемого режима, ему были адресованы вопросы в этом направлении. В одном из документов он утверждал, что «наградил» военнослужащих, приведших в негодность азербайджанские танки во время войны 2020 года.

Согласно другому документу, А.Арутюнян говорит, что по его заданию были нанесены удары по городу Гянджа.

Отвечая на вопросы прокурора, обвиняемый заявил, что не отдавал приказа о бомбардировке города Гянджа: «У меня не было таких полномочий».

Он напомнил, что «армия» так называемого режима - это вооруженное формирование вооруженных сил Республики Армения: «Не было полномочий действовать самостоятельно. Это соединение не имело права подчиняться нам, выполнять наши указания».

A.Арутюнян также завил, что в целом, оружие разрушительной силы («Смерч», «Точка-У» и др.-прим.ред.) в арсенале «армии» так называемого режима отсутствовало: «Я не знал, какими подразделениями и кем конкретно они выполнялись. А о бомбежках нефтепроводов я услышал здесь».

На суде были рассмотрены протоколы, полученные от ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» и других связанных с ней организаций о воспрепятствовании полетам воздушных судов, а также об обнаружении и досмотре транспортных средств с оборудованием для глушения сигналов, системы глушения сигналов БПЛА и т.д. в Ханкенди и Ходжалы, проведению их экспертизы.

Государственный обвинитель Генеральной прокуратуры Вюсал Абдуллаев напомнил А.Арутюняну об обнаружении на этих землях после освобождения Азербайджаном своих территорий от оккупации массовых захоронений в ходе строительно-созидательных работ и задал ему вопросы в этом направлении.

Причину, по которой во время строительных работ, проводимых Арменией и так называемым режимом в период оккупации, не были обнаружены массовые захоронения, он «разъяснил» следующим образом: «Объем строительных работ, которые мы проводили, составил несколько процентов от того, что сейчас делает Азербайджан. Поэтому мы не нашли...»

Обвиняемый подтвердил, что в период 44-дневной войны заместители премьер-министра, министры, депутаты Армении приезжали на оккупированные в то время территории Азербайджана, и назвал некоторых из них. Он отметил, что это были Арарат Мирзоян, Сурен Папикян (нынешний министр обороны Армении – ред.) и другие.

Судебный процесс будет продолжен 30 июня.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.